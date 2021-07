Influencer di giorno, pusher di notte: arrestata la lady di "Cracolandia"

L'influencer brasiliana Lorraine Cutier Bauer Romeiro è conosciuta come lady Cracolandia, il quartiere cuore dello spaccio a San Paolo. La 19enne è stata arrestata a Barueri

Accusata di traffico di droga, nella casa dove alloggiava dalla polizia di San Paolo sono state rinvenute oltre 400 dosi di crack, cocaina, marijuana e ecstasy. E' arrivata a trafficare circa 30mila dollari al giorno con gli stupefacenti, si apprende dai media locali. Su instagram era stata ribattezzata la "Gatinha da Cracolandia". Secondo gli inquirenti Lorraine conduceva una doppia vita: ammirata influencer di giorno, ma di notte, con indosso abiti comodi e una felpa con il cappuccio a nasconderle il volto, si mutava nella regina delle strade di Cracolandia, tra i leader del narcotraffico del quartiere. In seguito all'arresto, il fratello ha dichiarato che Lorraine deve "pagare per quello che ha fatto", ma che è entrata a contatto con cattive compagnie e che ha finito per "fare scelte sbagliate".