Inquinamento, l'Italia soffoca. Medici furiosi: "Il governo intervenga"

Inquinamento, Italia in difficoltà. I medici scrivono una lettera al governo

I negoziati di revisione della direttiva sulla qualità dell’aria e dell'ambiente devono essere conclusi con urgenza prima delle elezioni dell’UE di giugno. Mentre continuano i negoziati sul trilogo, il Consiglio ha incluso il potenziale per esenzioni decennali dall’adesione ai valori limite di inquinamento atmosferico legalmente vincolanti, sulla base del PIL dei paesi rispetto alla media dell’UE. Ciò potrebbe significare che quasi due terzi dei paesi dell’UE potrebbero posticipare la riduzione degli inquinanti atmosferici dannosi per la salute fino al 2040. A sua volta, ciò porterebbe inevitabilmente a crescenti disparità sanitarie nell’UE e a una grande diversione dal valore fondamentale dell’UE dell’uguaglianza. Il più alto numero assoluto di morti premature nel 2021 a causa di PM2.5 è stato osservato in Polonia, Romania, Italia, Spagna e Germania secondo un recente rapporto dell’EEA. Ebbene, tutti questi paesi, ad eccezione della Germania, sarebbero autorizzati a richiedere esenzioni per motivi di un PIL più basso se la norma proposta dal Consiglio passasse.

Sopra, le stime dell’Agenzia Europea dell’Ambiente sulle morti premature per l’esposizione al PM2,5 (a sinistra) e per il biossido di azoto (a destra) L’inquinamento atmosferico continua ad essere il più grande rischio per la salute ambientale nell’UE. Secondo l’Agenzia europea dell’ambiente, il 97% della popolazione urbana respira aria che è considerata malsana dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Ciò si traduce in centinaia di migliaia di morti premature e centinaia di miliardi di euro di costi sanitari ogni anno. Per questo ISDE Italia, l’Associazione Italiana di Epidemiologia e Cittadini per l’aria ha scritto questa lettera al Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, con la richiesta al governo di "intervenire".