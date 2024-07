Indagini insabbiate su mafia e appalti, indagato a Caltanissetta l’ex procuratore Pignatone

Giuseppe Pignatone è indagato a Caltanissetta nell'ambito dell'inchiesta sul presunto insabbiamento dell'indagine su mafia e appalti, nel 1992. Come scrive l’Ansa, il magistrato, ex procuratore aggiunto di Palermo, poi procuratore a Reggio Calabria e a Roma, che presiede il tribunale di Città del Vaticano, si è recato questa mattina nel palazzo di giustizia nisseno per essere interrogato. Con Pignatone sono indagati, per favoreggiamento alla mafia, anche l'ex sostituto procuratore a Palermo, Gioacchino Natoli e il generale della Guardia di Finanza Stefano Screpanti.