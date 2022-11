Insegnante lascia la scuola e cambia vita: su Onlyfans ora guadagna milioni

Prof lascia la scuola e cambia vita su Onlyfans. Courtney Tillia: "In tre anni ho guadagnato 1 mln"

Americana, madre di quattro figli e una carriera scolastica, come docente, alle spalle: il suo nome è Courtney Tillia, una ex insegnante che ha lasciato il suo lavoro a scuola per provare a vivere qualcosa di nuovo, ovvero Onlyfans, sito web che offre un servizio di intrattenimento tramite abbonamento: più fans si di fidelizzano ai tuoi contenuti, più si guadagna. L'ex insegnante sulla piattaforma online ha ben tre account: due più tradizionali legati alla vendita di merchandise, uno invece (quello più redditizio) su cui pubblica video e foto di nudo.

Courtney Tillia, a former educator who left that career to be an OnlyFans model, is jumping back into teaching. https://t.co/ovYNMzZe3s — TMZ (@TMZ) October 16, 2022

Come spiega sui più siti online grazie al lavoro online su Onlyfans è riuscita a guadagnare in tre anni ben 1 milione di dollari, 750mila dei quali arrivano da "contenuti espliciti". Una somma "monstre" per l'ex professoressa che se avesse continuato con la scuola, avrebbe impiegato ben venticinque anni per raccogliere una cifra del genere.

E anche sul capitolo figli-reputazione, Courtney Tillia appare molto tranquilla: lei e suo marito hanno colto l'opportunità al balzo per insegnare ai loro bambini che bisogna coltivare una mentalità aperta e non criticare ciò che fanno gli altri per vivere. "Quando insegnavo avevamo pochi soldi. Attraverso OnlyFans siamo riusciti a fare cose meravigliose. È stata un'enorme fonte di guadagno. Abbiamo potuto viaggiare, comprare auto, trasferirci, ma anche aiutare la comunità. Quante possibilità ci sono che io torni a insegnare? Lo 0%", ha rivelato la donna su più siti online, non rimpiangendo quindi la sua ex carriera da insegnante.