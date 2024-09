Instagram, stretta per i minori: negli Usa ok all'utilizzo solo con il consenso dei genitori

Social e minori, Instagram per la prima volta introduce limitazioni per gli under 18 che prevedono limitazioni di contenuti e richieste di contatto

Parte dall'America la rivoluzione social per la protezione dei minori sul web. La piattaforma Meta, infatti, ha deciso di introdurre il sistema di "account per teenager" con protezioni automatiche che limitano chi può contattarli e i contenuti che possono vedere. La configurazione sarà automatica e non disattivabile a meno che i minori di 16 anni non abbiano l'autorizzazione di un genitore per modificare le loro impostazioni, qualora volessero renderle meno restrittive. La novità sarà applicata entro 60 giorni in Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia. Nell'Unione Europea più avanti nel corso di quest'anno: secondo indiscrezioni entro dicembre anche il vecchio continente sarà social verified e l'Italia farà da apripista con Germania e Francia.

Una scelta, quella dei vertici che gestiscono Instagram, che ha già raccolto i primi consensi da parte di pedagoghi e, in particolare in Italia, da parte del Moige. Il Movimento dei genitori, infatti, proprio la scorsa settimana aveva puntato il dito sull'uso scellerato dei social e dei telefoni cellulari. La limitazione per i minori di una piattaforma diffusissima tra i giovani come Instagram è un forte segnale di cambiamento a cui potrebbero accodarsi a breve anche TikTok e altri social amati dai ragazzi.