Ischia, entra di notte in casa di una donna sola e compie atti osceni

Si masturbava e riprendeva la scena. Nel suo cellulare c'erano numerosi video

Un uomo di 39 anni s'intrufolava di notte nell'abitazione di una donna di 41 anni che viveva da sola, si posizionava vicino al suo letto e si masturbava. Il violentatore riprendeva la scena con il cellulare e poi scappava. I carabinieri pensano che l'abbia fatto anche con altre donne.

Scoperto da alcuni residenti che hanno lanciato l'allarme, l'uomo ha tentato la fuga lanciandosi dal terrazzo ma l'atterraggio gli ha causato una lieve ferita impedendogli di scappare.

Dopo l’arresto, con l’accusa di violenza sessuale e violazione di domicilio, i carabinieri hanno subito controllato lo smartphone dell’uomo e le immagini trovate hanno testimoniato come il 39enne si fosse intrufolato diverse volte nell’abitazione della 41enne per le sue pratiche erotiche, come spiega il Corriere del Mezzogiorno.