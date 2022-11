Ischia, suora arrestata per maltrattamenti su minori: incastrata da un video

Ischia, suora arrestata per maltrattamenti su minori: è stata incastrata da un video

Sono scattate le manette per suor Marie Georgette Rahasimalala, la religiosa 55enne nata in Madagascar, è stata arrestata con l'accusa di maltrattamenti su minori in attesa di affidamento o adozione nell'Istituto religioso Santa Maria della Provvidenza sito a Casamicciola Terme, a Ischia. I carabinieri della Compagnia di Ischia hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari personali su quattro suore, compresa la Madre superiora.

Un video ha incastrato la suora arrestata per maltrattamenti su minori

L'inchiesta è partita da una segnalazione per maltrattamenti ai danni di minori all'interno dell'Istituto religioso Santa Maria della Provvidenza di Casamicciola Terme, nel quale sono ospitati i ragazzi under 18 in attesa di affidamento, adozione o in affido a seguito di provvedimenti giudiziari nonché bimbi e adolescenti con rette pagate privatamente dai genitori.

In un filmato, girato da una minorenne ospite della struttura, si vede una consorella che, all'interno del refettorio, schiaffeggiava e tirava più volte con forza i capelli a un bambino di 4 anni, disperato, mentre altri bambini che la invitavano a fermarsi, dando anche uno schiaffo al fratello di 8 anni della piccola vittima intervenuto per difenderlo, facendogli uscire sangue dal naso.

Le indagini hanno mostrato che la Madre superiora che ha la direzione dell'istituto, insieme a tre suore, addette mensa e al doposcuola, sono le responsabili dei maltrattamenti, ricostruendo diversi episodi di sofferenze fisiche dei minori (tirate di capelli, schiaffi alla nuca, calci, ciabatte sulle mani).

I ragazzi venivano privati dei telefoni cellulari per impedire riprese foto e video, con le aggravanti di abusare della condizione di inferiorità fisica e psichica determinata dall'età delle vittime nonché di commettere i reati all'interno di istituto di educazione e formazione.

La suora ripresa nel filmato è in carcere, le altre 3 hanno divieto di dimora nel territorio in Campania e si tratta della Madre superiora Angela De Bonis, 81 anni, Noeline Razanadraozy, 51 anni, anche lei del Madagascar e anche lei addetta alla mensa, e Alice Albaracin, quasi 48 anni, nata nelle Filippine, consorella addetta al servizio doposcuola.