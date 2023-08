Istituiamo il reato di manipolazione sentimentale: la proposta di Affari

Tradimento, manipolazione e depressione: la storia d'amore (malata) di un lettore su Affaritaliani.it

"La scoprivo a controllare la mia posta, era sempre sospettosa se uscivo, aveva continui dubbi, insinuazioni e critiche per me. Aveva bruciato le foto della mia ragazza precedente. Mi aveva allontanato gradualmente da famiglia e amici. Io ero giovane.. non sapevo cosa fosse la psicologia, la manipolazione, semplicemente la amavo, ed inoltre mi diceva di avere tanti problemi.. per cui cercavo di aiutarla. Così dopo due anni ho iniziato a soffrire di depressione, non ero più efficiente, ero io questa volta ad aver bisogno.

Ho scoperto però che mi tradiva e si era creata una storia parallela e poco dopo mi mollò per uno più ricco, e soprattutto senza depressione. Col tempo ho capito cosa mi fosse successo.. solo dopo lessi di cosa era una narcisista, un vampiro emotivo, il cinismo subdolo della persona malevola.

Io ero molto forte e questo le piaceva, ma a lei non bastava e per rendermi più produttivo mi aveva manipolato pesantemente.. ma così facendo rendi la persona triste, poi stressata, ed alla fine questa persona cade in depressione.. A quel punto non servi più. La macchina, spinta a velocità eccessiva, si è rotta.. e lei ti rottama, ne prende una nuova e fiammante.

Nessun sentimento, nessuna traccia di coscienza, umanità. Non immaginavo potessero esistere persone così.. per questo ci sono cascato. Spero che un giorno metteranno un reato in modo che queste persone siano fermate, mentre adesso possono scorrazzare libere, devastare le vite altrui, senza pagarne le conseguenze. Ad ogni modo sono ancora vivo. Nessuno mai più mi farà del male. E un'altra cosa: non sarò mai come loro.. io sono buono, io voglio amare la vita ed il prossimo, non voglio diventare crudele, misantropo, come quei mostri".

*Libero professionista, responsabile nazionale del sito Paternita.info