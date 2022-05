Italiano ucciso a Sheffield, secondo arresto della polizia inglese

Italiano ucciso a Sheffield, arrestato un 17enne con l'accusa di omicidio

Svolta nel caso del pizzaiolo italiano originario di Mesagne (Brindisi) ucciso a Sheffield: la polizia inglese ha effettuato oggi un secondo arresto. Si tratta di un ragazzo di 17 anni della città che in questo momento è in custodia della polizia con l'accusa di omicidio. Lo rende noto la polizia di Sheffield in una nota pubblicata anche sulla sua pagina Facebook.

Carlo Giannini, questo il nome della vittima 34enne, che, stando a quanto emerso dall'autopsia, sarebbe stato ucciso con una coltellata. Il corpo senza vita fu ritrovato lo scorso 12 maggio nel Manor Fields Park di Sheffield da un passante.

Italiano ucciso a Sheffield, ieri arrestato un 18enne

"Questo arresto è il secondo effettuato nell'indagine. Ieri (mercoledì 18 maggio), gli agenti hanno arrestato un uomo di 18 anni di Sheffield con l'accusa di una serie di reati. Uno di questi è l'omicidio. È stato rilasciato su cauzione - ha spiegato la polizia -. L'indagine è in corso e gli investigatori sono desiderosi di parlare con più testimoni che potrebbero aver visto o sentito qualcosa che potrebbe aiutarli in vista della morte di Carlo".

