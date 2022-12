Juve: si rischia l'esclusione da tutto. Doloitte: "Bilancio veritiero, ma..."

Inchiesta Juventus, per la storia della Superlega i bianconeri rischiano l'esclusione dal campionato di Serie A e dalle Coppe. I revisori di Deolitte confermano che il bilancio 2022 è veritiero

Il club bianconero sta correndo dei rischi potenziali legati alle controversie ed è esposto alla possibilità di "sanzioni, esclusione o limitazione all'accesso alle competizioni sportive" dell'Uefa, "in ragione degli sviluppi del contenzioso relativo" alla Superlega ma anche a "nei casi più gravi, di non essere in grado di partecipare alle competizioni nazionali e/o europe" in caso di mancato rispetto dei requisiti del Financial Fair Play e delle licenze Uefa. È una delle indicazioni contenute nella Relazione Finanziaria al 30 giugno, pubblicata dal club: nello stesso punto, si cita l'inchiesta aperta dalla Uefa lo scorso 1° dicembre.

La relazione finanziaria, come sempre in questo tipo di documento, riporta i rischi potenziali per informare il mercato. La società indica comunque che "la Juventus resta convinta, anche tenuto conto degli approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla Società sulla base di pareri rilasciati da esperti indipendenti, di aver operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie, in conformità agli applicabili principi contabili e relativi criteri di applicazione e in linea con la prassi internazionale della football industry". Nonostante ciò - nel capitolo dedicato ai rischi dalle controverse in corso - la società "rimane esposta a potenziali impatti negativi, anche significativi, sulla reputazione nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo".

Un apposito paragrafo è dedicato ai "rischi connessi all'ordinamento sportivo e al mancato rispetto dei parametri di Financial Sustainability Uefa e degli indici stabiliti dalla Figc". La Juventus ricorda che il quadro normativo in cui opera "è complesso" e che "è soggetta al rispetto dei regolamenti della Lega Serie A, della Figc, della Uefa e della Fifa". "Tali norme e regolamenti - spiega la società - coprono vari aspetti dell'attività, quali l'organizzazione delle competizioni, requisiti e limiti al tesseramento dei calciatori, nonché alcuni aspetti del loro rapporto di lavoro con le società calcistiche professionistiche, la gestione della Campagna Trasferimenti e la distribuzione dei proventi da diritti audiovisivi. La violazione o futuri eventuali cambiamenti di norme di legge, dei regolamenti della Lega Serie A, della Figc, della Uefa, della Fifa o di altri regolamenti ovvero improvvisi cambiamenti nell'attuale interpretazione della normativa vigente, possono incidere negativamente sull'attività della Società, sulle performance della Prima Squadra e sui risultati economici del Gruppo".

Juventus: Deloitte, bilancio veritiero ma rilievi su stipendi Revisori rilevano 3 milioni di crediti da un'altra società di calcio

I revisori di Deloitte danno un "giudizio con rilievi" sul bilancio della Juventus al 30 giugno 2022. Secondo Deloitte "il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del gruppo al 30 giugno 2022'. Tuttavia ci sono rilievi che non riguardano le plusvalenze, ma le manovre sugli stipendi".

Secondo i revisori: "La conseguenza è che la perdita dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2022 e il patrimonio netto al 30 giugno 2022 risultano sovrastimati rispettivamente di 44 milioni e di 5 milioni. Al contrario la perdita dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2021 risulta sottostimata di 21 milioni, mentre il patrimonio netto alla stessa data è sovrastimato di 49 milioni e all'1 luglio 2020 di 28 milioni. L'altro rilievo di Deloitte riguarda i rapporti tra la Juventus e 'un'altra squadra di calcio'".

"Solo oggi abbiamo ricevuto risposta alle nostre richieste di informazioni inoltrate a tale società; la risposta evidenzia delle partite a credito per fatture da emettere nei confronti della Juventus per 3 milioni, che non risultano rilevate nelle registrazioni contabili dell'emittente. La Direzione della società non è stata in grado di fornirci spiegazioni in merito alla natura di tali partite né la stessa è descritta nella risposta a noi pervenuta da tale terza parte; conseguentemente, non siamo stati in grado di stabilire se fosse necessario apportare eventuali rettifiche al bilancio consolidato al 30 giugno 2022", conclude la nota Deloitte.