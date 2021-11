Juventus, a Torino 25 daspo a ultrà per scontri con la polizia

Juve, 25 daspo per altrettanti ultrà: avevano aggredito la polizia nello scorso derby di Torino

La questura di Torino ha notificato 25 daspo ad altrettanti ultrà dei gruppi “Tradizione Antichi Valori” e “Bravi Ragazzi” della Juventus. Gli interessati sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale aggravata, travisamento e lancio di oggetti pericolosi in occasione di competizioni sportive.

I fatti risalgono al derby torinese dello scorso 2 ottobre, quando prima dell’inizio del match una settantina di ultrà bianconeri, in concomitanza dell’arrivo allo stadio del corteo composto da circa 200 supporter dei Drughi, Viking, Nab e Nucleo, aggredirono i poliziotti del Reparto mobile con bastoni e cinghie, lanciando anche bottiglie di vetro, con la polizia che reagì con un’azione di respingimento.

In quella circostanza era stato arrestato un esponente dei “Bravi ragazzi” e denunciato un supporter di “Tradizione” per resistenza a pubblico ufficiale. A seguito della visione delle immagini, la Digos ha individuato e denunciato nei giorni scorsi altri 23 ultrà bianconeri, alcuni dei quali con precedenti specifici e diffide, nei confronti dei quali il questore di Torino ha adottato altri daspo da 2 a 7 anni (per complessivi 92 anni) anche con obbligo di firma in occasione delle competizioni calcistiche della Juventus.