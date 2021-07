Killer di Chiara, "Mi si accolla non la sopporto". Poi il vocale: "L'ho fatto"

La tragica morte di Chiara, la 15enne accoltellata da un suo coetaneo, nonostante la confessione del killer che ha ammesso le sue responsabilità, resta avvolta in un fitto mistero. Sono troppe le cose ancora inspiegabili di questa drammatica vicenda del Bolognese. Ha accettato l’appuntamento che le aveva proposto via chat, - si legge sul Corriere della Sera - è salita con lui sulla collina dietro casa sua, a Monteveglio (Bologna), e gli ha voltato le spalle quando lui, per prendere il coltello nascosto nello zainetto, le ha detto: «Girati, ho un regalo per te». Nelle immagini riprese da una telecamera di sorveglianza li si vede prima camminare l’uno accanto all’altra e poi si vede lei che lo abbraccia, lui che esita prima di ricambiare quella stretta. Quasi si può vedere anche la felicità di quella ragazzina che credeva di essere stata notata, finalmente, dal ragazzo dei suoi sogni. «Non la sopporto più, mi si accolla» era quello che invece lui diceva di lei.

«Il giovane appare capace di intendere e volere», scrive il giudice delle indagini preliminari, confermando il fermo deciso dalla Procura, «soprattutto rispetto a un reato la cui gravità è di immediata percezione». E questo anche nel caso- prosegue il Corriere - «di eventuali problemi psicologici». Problemi in effetti, e precedentemente ai fatti, già emersi come nei suoi tre colloqui con la psicologa che lo aveva preso in cura di recenteenegli «scatti d’ira» di cui parla sua madre. Dopo aver ucciso Chiara, il killer ha inviato messaggi vocali «dal tenore inequivoco» a un’amica «cui raccontava quello che aveva commesso». "L'ho fatto, l'ho fatto". Sono messaggi concitati, a tratti poco chiari, che sembrano registrati mentre correva o si muoveva velocemente.