Killer Faenza, l'ex marito di Ilenia complice. Ipotesi omicidio su commissione

Killer Faenza, l'ex marito di Ilenia è stato complice. Omicidio su commissione

L'omicidio di Faenza è ad una svolta. Ilenia è stata uccisa su commissione dell'ex marito, che è stato iscritto nel registro degli indagati. "Dagli elementi sin qui raccolti sospettiamo che l'uomo possa essere il mandante del delitto. Ci sarebbe dunque un sicario, che al momento resta però sconosciuto». L’ipotesi del procuratore di Ravenna, Daniele Barberini, è dunque ben definita - si legge sul Corriere della Sera - e spiega la ragione per cui ha iscritto nel registro degli indagati Claudio Nanni, cinquantatreenne titolare di un’officina meccanica.

L’accusa è quella: «Omicidio aggravato in concorso con ignoti». Anche il movente sembra delinearsi: «Potrebbe essere di natura economica, comunque non passionale». Di recente Ilenia si era rivolta al giudice del lavoro per chiedere 100 mila euro di compensi che a suo dire le spettavano per il suo impiego nell’impresa di famiglia, l’officina meccanica. L’udienza in Tribunale era stata fissata per il prossimo 26 febbraio.