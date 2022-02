Koala specie a rischio di estinzione: allarme dall'Australia

Australia: il koala nella lista degli animali in pericolo

Il governo australiano ha annunciato che i koala che vivono nell'est del Paese saranno considerati ufficialente specie in pericolo a causa del tragico assottigliarsi del loro numero a causa degl i incendi che hanno devastato la regione. Le altre cause meno contingenti che hanno portato alla decisione sono i cambiamenti climatici, una serie di malattie, la deforestazione e la siccità. Il provvedimento riguarda il Nuovo Galles del Sud, il Distretto di Canberra e il Queensland.

La commissione scientifica per le specie minacciate di estinzione, una agenzia governativa indipendente, ha stimato come la popolazione di koala sia passata da 185.000 esemplari nel 2001 ai 92.000 nel 2021. Prima dei devastanti incendi del 2019-2020, questi animali erano già a rischio per il disboscamento, la siccità, le malattie, gli incidenti con auto e gli attacchi dei cani, ha affermato Josey Sharrad, funzionario del Fondo internazionale per il benessere degli animali. "Non avremmo mai dovuto permettere che le cose arrivassero al punto in cui siamo, così rischiamo di perdere un'icona nazionale", ha aggiunto.

