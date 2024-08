L'ex premier argentino Alberto Fernandez denunciato per violenza dall'ex moglie Fabiola Yanez

L'ex premier argentino Fernandez è stato denunciato dall'ex moglie per violenza. Le foto delle botte presa da Fabiola Yanez: volto e braccia tumefatti

Il portale di notizie Infobae ha reso pubbliche le foto dell'ex first lady argentina Fabiola Yanez in cui appare con degli evidenti lividi viola in volto e sulle braccia. Sono foto forti, inedite e che stanno facendo indignare l'Argentina per una causa giudiziara importante perché riguarda Alberto Fernandez, ex presidente peronista (ovvero di centrosinistra), predecessore dell'attuale ultraliberista Javer Milei, e l'ex moglie Fabiola Yanez. La donna ha denunciato l'uomo per violenza di genere sulla base delle percosse ricevete nell'agosto 2021, nel pieno periodo della pandemia di Covid-19, secondo Infobae. La piattaforma non ha pubblicato solo le foto del volto e del corpo tumefatto di Yanez, ma anche alcune conversazioni che ha avuto lei stessa con Fernandez. Ansa riporta: "Così non funziona, mi colpisci continuamente," ma anche, "mi hai picchiato ancora. Sei pazzo", si legge in un'altra chat, in cui la donna allega la foto di un suo occhio completamente nero. Yanez e l'ex capodi stato hanno un anche un figlio insieme, nato durante il mandato presidenziale di Fernandez, durato dal 2019 al 2023.