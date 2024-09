L'oncologo 95enne in perfetta salute: "Ecco come vivere bene, così corro 5km al giorno"

Garattini, l'oncologo 95enne in perfetta salute: "Ecco come vivere bene"

Silvio Garattini, oncologo e farmacologo, festeggerà il suo 96° compleanno il prossimo mese. È il fondatore dell'Istituto Mario Negri, un ente che si dedica allo studio del benessere e della salute pubblica, temi molto cari a Garattini. Recentemente ha pubblicato il libro Vivere bene, edito da San Paolo, nel quale vengono esposti studi sull'importanza dell'attività fisica realizzati dai ricercatori dell'Istituto.

Come scrive SkyTg24, Garattini è un fervente sostenitore della pratica quotidiana di esercizio fisico, e dichiara di camminare personalmente almeno 5 chilometri al giorno. Enfatizza l'importanza di una camminata energica che incrementi il battito cardiaco e la respirazione, criticando le passeggiate lente che non stimolano adeguatamente il corpo.

Nel suo libro, l'autore promuove quello che definisce un "sano egoismo", ovvero adottare uno stile di vita che beneficia in primis l'individuo, il che si riflette positivamente anche sul benessere dei propri cari. Critica l'approccio commerciale della medicina moderna, evidenziando come spesso si abbassino artificialmente i parametri di normalità per aumentare il numero di pazienti trattati, un concetto che applica a vari ambiti come il colesterolo e la pressione sanguigna. Per Garattini, promuovere uno stile di vita sano rappresenta la miglior prevenzione contro questa tendenza.

Garattini pone anche un forte accento sull'alimentazione, sostenendo l'importanza di una dieta equilibrata e variata per garantire l'apporto di tutti i nutrienti essenziali e minimizzare l'assorbimento di sostanze inquinanti. Consiglia di mangiare in modo moderato, suggerendo di lasciare la tavola con ancora un po' di fame e di ridurre del 30% le calorie consumate per potenzialmente allungare la vita del 20%.

L'oncologo sottolinea inoltre che non è mai troppo tardi per iniziare a fare attività fisica, raccomandando un equilibrio tra i 150 e i 300 minuti settimanali. Garattini critica la scarsa cultura sportiva in Italia e la mancanza di strutture adeguate, come piscine e palestre, ritenendo le amministrazioni locali responsabili di queste carenze.