L'Ue rafforza le norme antiriciclaggio: soglia dei contanti a mila euro

Riciclaggio, non più di 10 mila euro in contanti. L'Ue fissa le regole

Il Consiglio dell'Ue ha adottato un pacchetto di nuove norme antiriciclaggio per "proteggere i cittadini dell'Ue e il sistema finanziario dell'Ue dal riciclaggio di denaro e dal finanziamento del terrorismo". Il regolamento - spiega il Consiglio - armonizza in modo esaustivo per la prima volta in tutta l'Ue le norme antiriciclaggio, eliminando le lacune sfruttate dagli autori dei reati nel settore. In particolare, estende le norme antiriciclaggio a nuovi soggetti obbligati, come gran parte del settore crypto, commercianti di beni di lusso e società e agenti di calcio.

Il regolamento stabilisce inoltre requisiti più severi di due diligence, regola la titolarità effettiva e fissa, tra le altre cose, un limite di 10 mila euro per i pagamenti in contanti. La direttiva - evidenzia il Consiglio - migliorerà l'organizzazione dei sistemi nazionali antiriciclaggio stabilendo regole chiare su come le unità di informazione finanziaria (Fiu - gli organismi nazionali che raccolgono informazioni su attività finanziarie sospette o insolite negli Stati membri) e le autorità di vigilanza collaborano.

Il pacchetto istituisce una nuova Autorità europea per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (Amla) che avrà poteri di vigilanza diretta e indiretta sui soggetti obbligati ad alto rischio nel settore finanziario. Considerata la natura transfrontaliera della criminalità finanziaria, la nuova autorità aumenterà l'efficienza del quadro del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo creando un meccanismo integrato con le autorità di vigilanza nazionali. In aggiunta ai poteri di vigilanza e al fine di garantirne il rispetto, in caso di violazioni gravi, sistematiche o ripetute dei requisiti direttamente applicabili, l'Autorità imporrà sanzioni pecuniarie ai soggetti obbligati selezionati.

La nuova direttiva antiriciclaggio prescrive inoltre che gli Stati membri dell'Ue rendano disponibili le informazioni provenienti dai registri centralizzati dei conti bancari - contenenti dati su chi ha quale conto bancario e dove - attraverso un unico punto di accesso.