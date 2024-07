L'ultimo addio ad Alex Marangon, al funerale musica e palloncini

Chiesa gremita, tanti amici e tanti 'colori'. È stato così oggi il funerale di Alex Marangon, il 25enne barman morto, dopo un rito sciamanico. Un ultimo saluto molto originale, lontano dal colore nero anche negli abiti, come "avrebbe voluto lui" dicono i genitori.

Ieri i carabinieri e i vigili del fuoco di Treviso hanno svolto un ulteriore sopralluogo all’abbazia di Vidor, concentrandosi sulla terrazza e la scarpata boschiva sottostante per verificare le possibili traiettorie che una sua caduta da quel punto, volontaria o meno, avrebbe potuto disegnare prima di finire nel Piave che vi scorre sotto. E' stato setacciato, inoltre, il fitto bosco sottostante il belvedere alla ricerca di tracce di sangue e di rami spezzati ma senza alcun esito.

A questo punto dirimenti diventano gli esiti degli esami tossicologici svolti sul corpo del giovane per i cui risultati si dovranno però attendere ancora diverse settimane. Il fascicolo in Procura a Treviso rimane aperto per omicidio ma senza ancora alcun indagato.