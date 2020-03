L'unica fabbrica di ventilatori polmonari italiana: "Salviamo la nazione"

DA FANPAGE

La produzione è stata affidata dalla Protezione Civile alla Siare Engineering con sede in provincia di Bologna: è una delle uniche quattro aziende di tutto il mondo specializzate in ventilatori polmonari. "Per qualche mese non potremmo più produrre per i nostri clienti, ma il nostro Paese è più importante" spiega il fondatore e presidente dell'azienda, presente già in 61 Paese, Giuseppe Preziosa. L'accordo prevede 500 apparecchiature al mese, prodotte anche con l'ausilio dei tecnici dell'Esercito.