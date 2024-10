L'uragano Milton si abbatte sulla Florida: vittime, blackout e case distrutte. Oltre tre milioni di persone senza elettricità

L'uragano Milton inonda la Florida: vittime, blackout e case distrutte

La "tempesta del secolo" si è abbattuta sulla Florida. Oltre 2,8 milioni di utenze sono senza corrente a causa dell'uragano Milton, che ha colpito gli Stati Uniti causando vittime e gravi danni. L'uragano, con venti superiori a 140 km/h, è stato declassato a categoria 1 dal National Hurricane Center. Alcune vittime sono state confermate nella contea di St. Lucie, ma il numero esatto resta al momento ancora incerto. Joe Biden ha invitato la popolazione a seguire le istruzioni delle autorità e a rifugiarsi in luoghi sicuri.

In Florida 3 mln utenti senza corrente per uragano Milton

Quasi tre milioni di utenti sono rimasti senza corrente in Florida nelle ore successive all'arrivo dell'uragano Milton: lo riferisce il sito PowerOutage.us, come riporta Nbc News. Ciò significa che più di un quarto delle connessioni energetiche monitorate dal sito sono attualmente fuori uso, commenta l'emittente tv statunitense. Tra le aree più colpite ci sono le contee costiere, tra cui Pinellas, Hillsborough, Manatee e Sarasota, nonché la contea interna di Hardee, dove quasi tutti le 9.600 utenze monitorate sono fuori uso. Le autorità hanno avvertito che i blackout potrebbero durare settimane

Usa: due mln di abitazioni senza elettricità per uragano Milton

Aumenta ulteriormente il bilancio del blackout che ha colpito la Florida a causa dell’uragano Milton. Sono circa 2 milioni le abitazioni, negozi e imprese senza elettricità, con le contee di Sarasota e Hardee che risultano le più colpite.

Usa: Milton ha generato 19 tornando, ci sono vittime

Alcune persone sono morte in una comunità di pensionati (lo Spanish Lakes Country Club) nella contea di St. Lucie, sulla costa orientale della Florida, a causa di un tornado che si è abbattuto sulla zona prima dell'arrivo dell'uragano Milton. Lo sceriffo capo di St. Lucie, Keith Pearson, ha detto che al momento non è ancora possibile stabilire il numero esatto delle persone morte e che le squadre di emergenza hanno avviato delle operazioni di soccorso. “Abbiamo decine di case nella contea di St. Lucie che sono state danneggiate, alcune delle quali in modo catastrofico”, ha specificato un portavoce della contea di St. Lucie. Almeno 19 tornado sono stati segnalati nella Florida centrale e meridionale poche ore prima che l'uragano Milton toccasse terra a Siesta Key, sulla costa occidentale della Florida. E' salito intanto a 1,5 milioni il numero di abitazioni, imprese e negozi senza elettricità.

Usa: Milton diventa uragano categoria 2, non calano rischi

I venti dell'uragano Milton calano di intensità dopo che ha 'toccato terra' in Florida e il National Hurricane Center ora lo classifica come un uragano di categoria 2 (su 5). I venti viaggiano a una velocità di 175 chilometri orari ma l'impatto sulle aree colpite non è destinato ad attenuarsi. Più di un milione di case e aziende della Florida sono già senza corrente elettrica e sono in corso inondazioni.

In precedenza Milton era classificato come un uragano di categoria 3. Secondo le autorità locali, sono almeno 125 le abitazioni distrutte. Il presidente Joe Biden, intanto, ha parlato al telefono con i funzionari della Florida, tra cui il sindaco di Orlando Buddy Dyer e il sindaco di Sarasota Liz Alpert. Biden “ha detto a ciascuno di chiamarlo direttamente se avessero bisogno di ulteriore assistenza” e ha assicurato “che sarà con loro e con le rispettive comunità prima, durante e dopo la tempesta, a prescindere da quanto tempo ci vorrà” ha fatto sapere la Casa Bianca.

Usa: l'uragano Milton ha 'toccato terra' in Florida

L'uragano Milton ha toccato terra vicino Siesta Key, sulla costa occidentale della Florida, con venti fino a 205 chilometri all'ora. L’uragano è classificato con categoria 3, su un massimo di 5. L'uragano è stato preceduto da piogge torrenziali e diversi tornado. Circa 250 mila persone, riportano i media statunitensi, risultano già senza corrente. Il peggio, avvertano le autorità, deve ancora arrivare.