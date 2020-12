La chiesa di Cortina cerca un sacrestano.Lo stipendio è da urlo,boom richieste

La parrocchia della basilica minore dei santi Filippo e Giacomo a Cortina d'Ampezzo è stata letteralmente presa d'assalto dalle richieste di lavoro. In parrocchia si cerca un sacrestano, lo stipendio è super, con tanto di tredicesima e quattordicesima e in più il posto di lavoro è in mezzo alle montagne sulle Dolomiti, immerso in un vero e proprio paesaggio da cartolina. Così c'è stato in brevissimo tempo un boom di richieste e saranno in cento a contendersi l'ambito posto.

Ora partiranno i colloqui, solo uno sarà il fortunato. Il consiglio parrocchiale per gli affari economici, che affianca il parroco don Ivano Brambilla nella complessa gestione amministrativa di una struttura che comprende diversi immobili, vari servizi e numerosi dipendenti, ha comunicato la ricerca del sacrestano sul bollettino settimanale. La data di inizio dell’incarico è da concordare; alla figura prescelta verrà applicato il contratto nazionale di lavoro per sacristi addetti al culto, dipendenti di enti ecclesiastici; l’assunzione sarà inizialmente a tempo determinato; oltre alla remunerazione mensile il contratto prevede tredicesima e quattordicesima mensilità.