Holly, figlia di Gordon Ramsay: "Con la mia famiglia, ho superato gli abusi"

Holly, figlia del noto chef britannico Gordon Ramsay, ha rivelato di essere stata ricoverata per tre mesi in ospedale per un disturbo post-traumatico, in seguito a due aggressioni sessuali.

L’episodio risale a tre anni fa, quando Holly aveva solo 18 anni. Quella che sembrava una normale vita da studentessa di moda, con una vita sociale densa di impegni e amicizie, si è interrotta bruscamente per una serie di sintomi di ansia e depressione che l’hanno costretta a chiedere un aiuto medico e psicologico.

Arrivando fino a tre sedute settimanali di psicoterapia, la ragazza è riuscita ad andare alla radice del suo malessere: “Era legato a due aggressioni sessuali che avevo subito e delle quali non avevo mai parlato con nessuno. Le avevo sepolte nel mio passato, cercando di andare avanti al meglio delle mie possibilità”.

Al contrario, l’inizio della sua guarigione è iniziato con l’aprirsi con la propria numerosa famiglia, composta, oltre che dal noto chef Gordon Ramsay, dalla madre Tana, dal fratello gemello Jack e dalle sorelle Megan e Tilly. Una famiglia che, come spiega Holly, nel momento della difficoltà si è compattata, dandole “il miglior aiuto che si possa desiderare, completamente incondizionato”.

Il suo percorso, tuttavia, non è stato facile: “C’è voluto del tempo, nel quale ho anche perso per strada degli amici, ma se ho deciso di parlarne è perché credo che possa essere d’aiuto ad altre persone. Spero che si riesca a superare lo stigma che accompagna la salute mentale: chiedere aiuto non è solo la cosa più coraggiosa che poss