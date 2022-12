La figlia di Totò Cuffaro diventa magistrato. Il padre fu condannato per mafia

Totò Cuffaro, la figlia diventa magistrato. La sliding doors di famiglia

Fa discutere lo strano caso della famiglia Cuffaro. la figlia Ida è diventata un magistrato, mentre il padre Totò è stato condannato per mafia. Ieri c'è stata la cerimonia di proclamazione per la figlia dell'ex presidente della Regione Sicilia, ma alla festa non ha potuto partecipare suo padre. Totò Cuffaro, infatti, è una presenza decisamente ingombrante in quell'ambiente. Nel 2011 fu condannato a 7 anni per favoreggiamento aggravato di Cosa nostra e di recente è tornato a fare politica guidando la Nuova Dc. E l’ex governatore ha fatto in modo di farlo sapere: "Per me — ha detto Cuffaro a un convegno a Palermo — è un peso trovarmi qui tra voi mentre mia figlia è a Roma. Sono felice per lei, sconfigge la mia sconfitta".

La figlia Ida, invece, - prosegue Repubblica - ha sempre scelto di mantenere un profilo basso. Laureata all’università di Palermo con 110, lode e menzione, ha conseguito poi un dottorato di ricerca in diritto privato. Da quando la notizia del suo concorso in magistratura è diventata di pubblico dominio, la neo-magistrata ha scelto di non commentare. «Io — ha detto il padre — so che lei non vorrebbe che neanche io ne parlassi. Non ama stare al centro dell’attenzione". Neanche nel giorno della festa.