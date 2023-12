La Nasa invia nello spazio il video di un gatto che gioca. Ecco perchè

La Nasa ha sparato il video di un gatto nello spazio

La Nasa ha sparato nello spazio il video di un gatto che gioca. Non si tratta di intrattenere eventuali alieni come se fossero utilizzatori compulsivi di YouTube, ma di un esperimento - Deep Space Optical Communications - per verificare quanto tempo impiega uno streaming video ad altissima definizione per viaggiare nello spazio. L’11 dicembre le immagini hanno coperto una distanza record di 31 milioni di chilometri - 80 volte la distanza Terra-Luna. “Aumentare la nostra larghezza di banda è essenziale per raggiungere i nostri futuri obiettivi esplorativi e scientifici" ha detto Pam Melroy, vice amministratore della Nasam "e attendiamo il continuo progresso di questa tecnologia e la trasformazione del modo in cui comunichiamo per impiegarli durante le future missioni interplanetarie”.

Il video di prova di 15 secondi è stato trasmesso tramite un ricetrasmettitore laser di volo. Il segnale video ha impiegato 101 secondi per raggiungere la Terra, inviato alla velocità massima del sistema di 267 megabit al secondo (Mbps). Lo strumento ha trasmesso un laser codificato al telescopio Hale presso l'Osservatorio Palomar del Caltech nella contea di San Diego, in California, dove è stato scaricato. Ogni fotogramma del video in loop è stato quindi inviato “in diretta” al Jet Propulsion Laboratory della Nasa nel sud della California, dove il video è stato riprodotto in tempo reale. La demo delle comunicazioni laser, lanciata con la missione Psyche della NASA il 13 ottobre, è progettata per trasmettere dati dallo spazio profondo a velocità da 10 a 100 volte superiori rispetto ai sistemi di radiofrequenza all’avanguardia utilizzati oggi dalle missioni nello spazio profondo. Mentre Psiche viaggia verso la fascia principale degli asteroidi tra Marte e Giove, invierà segnali ad alta velocità fino alla massima distanza del Pianeta Rosso dalla Terra. In tal modo, apre la strada a comunicazioni con una velocità di dati più elevata in grado di inviare informazioni scientifiche complesse, immagini ad alta definizione e video a sostegno del prossimo passo da gigante dell’umanità: inviare esseri umani su Marte.

“Uno degli obiettivi è dimostrare la capacità di trasmettere video a banda larga per milioni di miglia. Niente su Psyche genera dati video, quindi di solito inviamo pacchetti di dati di test generati casualmente", ha affermato Bill Klipstein, project manager della demo tecnologica presso JPL. "Ma per rendere questo evento significativo ancora più memorabile, abbiamo deciso di collaborare con i designer del JPL per creare un video divertente, che catturi l'essenza della demo come parte della missione Psyche". Caricato prima del lancio, il breve video ad altissima definizione mostra un gatto arancione di nome Taters, l'animale domestico di un dipendente del JPL, che insegue un puntatore laser.