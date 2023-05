La 'ndrangheta fa affari pure sui minori. Maxi blitz nel vibonese, 61 fermi

'Ndrangheta, maxi operazione dei carabinieri sventa cosche mafiose vibonesi: 61 arresti

Dalle prime ora di questa mattina è in corso il maxi blitz dei carabinieri nella provincia di Vibo Valentia e non solo, tutto il territorio nazionale è coinvolto nella rete dell’ennesimo traffico illecito targato ‘ndrangheta. La vasta operazione antimafia denominata “Maestrale-Carthago” è coordinata dalla direzione distrettuale Antimafia di Catanzaro guidata dal procuratore Nicola Gratteri e ha impegnato oltre 500 militari tra polizia, carabinieri e guardia di finanza, sia in Calabria che in altre città d’Italia .

Del resto la portata delle persone coinvolte è altrettanto corposa. Attualmente sono 61 gli arresti e 167 gli indagati - di cui 33 detenuti per altra causa - che hanno eseguito il decreto di fermo di indiziato di delitto emesso da Gratteri. Nella “lista nera” figurano anche numerosi professionisti, addirittura il sindaco di Briatico - nonchè x presidente della Provincia di Vibo Valentia, per una presunta truffa aggravata dal metodo mafioso. Tornano alla ribalta anche i “soliti noti” - boss già cautelati per il maxi procedimento Rinascita Scott - Luigi Mancuso e Giuseppe Antonio Accorinti.