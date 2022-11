La Polizia come nel film RoboCop avrà dei robot con licenza di uccidere

Stiamo diventando una società distopica. La proposta choc della polizia di San Francisco

La realtà supera la fantasia. Uccidere, eseguire mandati, arrestare, intervenire in incidenti, nelle circostanze urgenti, valutando dispositivi sospetti. Ecco le funzioni che avranno i robot che affiancheranno la polizia in servizio. Non è un film distopico ma la realtà di una proposta fatta in queste ore ai legislatori locali dal dipartimento di Polizia di San Francisco, per utilizzare dei robot già operativi come "forza letale". Non esiste negli Stati Uniti una vera polizia nazionale, come la intendiamo in Europa, ma diverse forze di polizia distinte, a seconda del livello territoriale (federale, statale, contee o città) o dell'area tematica di intervento.

In un documento portato all’attenzione dell’autorità politiche di San Francisco, che dovranno decidere il da farsi in settimana, si spiega come il dipartimento proponga di utilizzare i suoi robot già in forza, 17 in totale (anche se 12 non sono operativi).

In una società dove, grazie all’Intelligenza Artificiale, gli uomini potranno sostituire pezzi di corpo e di funzioni con protesi tecnologiche e sinapsi artificiali, roba che i cellulari e i pc faranno presto ridere, avremo anche una polizia stile RoboCop, il film anni ‘80 campione di incassi diretto da Paul Verhoeven?

Nel film, in una Detroit preda alla delinquenza e al degrado, una potentissima multinazionale stipulava un contratto con l'amministrazione comunale per dirigere il dipartimento di polizia. Sembra la nostra società sempre più in preda all’inquinamento, a disastri, alla corruzione e alla cronica mancanza di vie d’uscita.

Nel film il poliziotto uomo-robot, tra direttive e protocolli vincolanti, compirà da solo le sue prime azioni contro i criminali della città che presto si riveleranno risolutive; una realtà per giunta troppo umana rispetto a quella che si potrebbe presentare oggi.

Il dipartimento di San Francisco vorrebbe utilizzare i robot anche per fare detonare bombe. E fin qui tutto bene. Ma i nuovi robot modello Remotec hanno un sistema di armi opzionali per caricare proiettili di fucile e in una versione modificata mitragliatrici e lanciagranate. Dove si fermerà l’utilizzo?

La proposta della SFPD (San Francisco Police Department) consentirebbe a questi robot di uccidere persone "quando il rischio di perdita di vite umane per membri del pubblico o ufficiali è imminente e supera qualsiasi altra opzione di forza disponibile per SFPD”.

Secondo il sito di notizia USA The Verge, sempre ben informato su questi argomenti, la versione originale della bozza proposta dal dipartimento di polizia non menzionava la forza letale fino a quando un membro del consiglio di vigilanza della città non ha aggiunto che "i robot non devono essere usati come uso della forza contro alcuna persona". A quel punto, a detta del notiziario Mission Local, il dipartimento avrebbe cancellato la frase riformulando una dichiarazione che giustifica la forza mortale di fronte al pericolo imminente e alla mancanza di altre opzioni. Una versione del documento è stata approvata dal comitato delle regole del consiglio di vigilanza. Ora si attende la decisione degli organismi politici locali che dovrebbe arrivare questa settimana.

In passato altre polizie americane hanno fatto uso di robot come forza letale. Nel 2016, il dipartimento di polizia di Dallas ha utilizzato un ordigno esplosivo collegato a un robot per uccidere un sospettato ritenuto un cecchino. Il sospettato avrebbe ucciso cinque agenti. All'epoca, gli esperti dissero che era la prima volta che le forze dell'ordine usavano un robot come forza letale.

Anche a Oakland, in California, hanno di recente preso in considerazione l'utilizzo di robot armati, tuttavia il mese scorso i politici locali hanno deciso di non seguire questa strada. Ma sembra una questione di tempo.

Negli USA la notizia di San Francisco è stata rilanciata dalla Fox al New York Post, dalla costa ovest alla est. Le associazioni per i diritti civili hanno alzato la voce. "Stiamo vivendo un futuro distopico, in cui discutiamo se la polizia possa usare i robot per giustiziare i cittadini senza un processo, una giuria o un giudice", ha detto l'avvocato Tifanei Moyer, un legale senior del Comitato degli avvocati per i diritti civili dell'area della baia di San Francisco.

Moyer ha aggiunto: "Nessun professionista legale o residente ordinario dovrebbe continuare a parlare di una cosa del genere come se fosse normale".

Ma tutto appare ordinario. Stiamo diventando una società distopica, peggiore di quella descritta nei film Robocop, Minority Report e Humandroid?