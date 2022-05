La sfida Tik Tok con video di baci a ragazze sovrappeso: "Sarà 130 Kg"

Tik Tok, la nuova vergognosa challenge che spopola tra i giovani

La nuova vergognosa challenge che spopola su Tik Tok tra adolescenti si chiama "Boiler summer cup", una sfida tra ragazzi che è un concentrato di bullismo, body shaming e misoginia. Bisogna adescare in discoteca ragazze sovrappeso, postare il video sui social e poi sfidare altri ragazzi a trovarne una di peso ancora maggiore. In rete - si legge su Repubblica - è stata subito definita "vergognosa" ma è comunque riuscita a diventare virale. La challenge dovrebbe iniziare il 21 giugno, ma molti hanno già iniziato il gioco. Lo scopo è conquistare più ragazze per collezionare più punti. I video e i post sono agghiaccianti: “Ho toccato una boiler di 130 kg”. “Io non riesco ad andare oltre i 70 kg”. “Quella mi sembra una da 100/110”.

La maggior parte delle ragazze adescate sono ignare di essere vittime di una challenge. Chi "colleziona più boiler" - riporta Fanpage - vince un ingresso gratuito in un locale a scelta. "Lei mi ha subito chiamato al telefono per raccontarmi tutto – ha spiegato Daniela, amica della vittima -. Era devastata. Ha trovato decine di video di ragazze in sovrappeso riprese di nascosto dalle persone con le quali stavano trascorrendo la serata. I volti delle malcapitate erano ovviamente ben visibili. L'episodio l'ha toccata nel profondo. Non ha voluto confidarsi neppure con i genitori che l'hanno vista chiudersi in casa dall'oggi al domani senza dare spiegazioni a nessuno".

