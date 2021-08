"La Zanzara" Cruciani all’avventura: vacanze in bici in giro per la Sardegna

Giuseppe Cruciani attovagliato in Sardegna, senza il fido David Parenzo (co-conduttore de "La Zanzara" su Radio 24), ma con un folto gruppo di amici - e amiche - appassionati di bicicletta. Solitamente il popolare giornalista trascorre le vacanze in un bel villone con accesso diretto alla spiaggia a Sabaudia, proprio accanto a quello del Presidente del Coni Giovanni Malagò, che in questi giorni giustamente gongola per le imprese degli sportivi azzurri alle Olimpiadi di Tokyo.

Cruciani, dal look sempre più grunge, invece sceglie un altro sport e si avventura con un folto gruppo di amici amanti delle Mountain Bike a pedalata assistita per un'escursione in Sardegna, nella zona dell'Ogliastra. Da qui passano diversi percorsi per escursionisti, come il "Selvaggio blu", ma Cruciani e la sua truppa scelgono un percorso asfaltato che li porta a sbucare a Cala Sisine, dove fanno tappa in un popolare quanto spartano ristorante a metà strada tra una spiaggia alla quale si accede solo in barca e il percorso per turisti sportivi.

Dopo un'abbondante pranzo sardo, sfidando il caldo dei giorni più caldi dell'anno, Cruciani e la sua truppa si rimettono a pedalare con entusiasmo, sfrecciando in una location da "Cast away" nella quale il pungente conduttore si ambienta alla perfezione, con il suo look da survivor.