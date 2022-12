Lady Soumahoro si giustifica: "Ero incinta, non ne sapevo niente"

L’avvocato Lorenzo Borrè chiede tempo per dimostrare la non responsabilità della sua assistita riguardo all'inchiesta sulle coop

Liliane Murekatete, la moglie del deputato Aboubakar Soumahoro, ieri è stata in procura a Latina per l’interrogatorio nell’ambito dell’inchiesta sulle coop che gestivano l’accoglienza dei migranti. All’uscita, ha parlato l’avvocato Lorenzo Borrè: "Abbiamo presentato della documentazione che riteniamo adatta a riqualificare le contestazioni mosse a Liliane Murekatete: confidiamo già da ora che si escluderanno le responsabilità. Non sappiamo ancora qual è il compendio probatorio, occorre prima esaminarlo e poi dopo fornire tutti i chiarimenti necessari che riteniamo saranno utili per dimostrare che la signora Murekatete non è responsabile dei fatti che le vengono contestati".

Interrogata dai giudici Giuseppe Molfese e Giuseppe Miliano, titolare dell’inchiesta, Liliane Murekatete ha presentato dei documenti contenenti gli screenshot di alcune chat e certificati medici che attesterebbero la sua estraneità alle presunte condotte illecite perchè in quel periodo era incinta e non lavorava. Liliane Murekatete, stando a quanto disposto dalle autorità giudiziarie, non potrà ricoprire incarichi societari e contrattare con la pubblica amministrazione per un anno.

Davanti ai magistrati, ieri, c'erano anche la suocera di Aboubakar Soumahoro, Marie Therese Mukamitsindo, e Michel Rukundo, che si sono però avvalsi della facoltà di non rispondere. Gli avvocati difensori hanno annunciato ricorso al riesame.

Il parlamentare Aboubakar Soumahoro rischia di essere espulso dal gruppo dell’alleanza Verdi-Sinistra della Camera. Quanto sta emergendo dalle inchieste di Latina potrebbe portare il gruppo di Fratoianni e Bonelli a optare per la decisione dell’espulsione.

Soumahoro si è autosospeso qualche mese fa e ieri, commentando le indiscrezioni, ha detto: “Prenderò atto delle decisioni del gruppo parlamentare che mi ha eletto da indipendente, e accetterò ciò che in cuor loro reputeranno opportuno fare. Da parte mia c'è massima serenità d'animo".