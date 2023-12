Las Vegas, ex professore universitario spara al campus: almeno tre morti

Sparatoria all'università di Las Vegas, nel Nevada, Stati Uniti. La polizia afferma che tre persone sono state uccise. Una persona colpita è in condizioni critiche. Molte sono in ospedale in preda ad attacchi di panico. Gli agenti hanno colpito e ucciso il sospetto, un uomo sui 60 anni, un ex professore universitario che aveva precedentemente insegnato anche in Georgia e nella Carolina del Nord.

UNLV campus is completely locked down and most of the surrounding roads are closed to traffic pic.twitter.com/VD9UG4HMvs — Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) December 6, 2023

L'università ha twittato per la prima volta intorno alle 11.53 ora locale (19:53 GMT) che la polizia stava rispondendo alle segnalazioni di colpi di arma da fuoco nel campus. Dopo 20 minuti dopo, che la polizia del campus stava rispondendo a un'ulteriore segnalazione di spari vicino all'edificio. E ha avvertito i ragazzi dello studentato di "evacuare in un'area sicura" e di "RUN-HIDE-FIGHT", che è un protocollo attivo comune negli Stati Uniti. Lo sceriffo del dipartimento di polizia metropolitano di Las Vegas, ha detto in una conferenza stampa che al momento non hanno "nessuna idea del movente".