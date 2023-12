Biden al Congresso spinge per ok ad aiuti a Kiev: "Lo stop un regalo a Putin"

Biden: "Putin non si fermerà all'Ucraina"

"Se Putin conquista l'Ucraina non si fermerà lì'". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden alla Casa Bianca rivolgendo un appello al Congresso ad approvare i fondi a Kiev e a "non fare questo regalo allo zar". “Ho parlato con i nostri alleati europei al G7. Sono con noi al fianco dell’Ucraina”. Lo ha detto Joe Biden alla Casa Bianca. “Non possiamo permettere che vinca Putin”, ha sottolineato ribadendo che “sta commettendo crimini contro l’umanità”

“Il Congresso deve approvare il finanziamento all’Ucraina prima della pausa delle festività, è semplice”. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in un messaggio lanciato dalla Casa Bianca. “Noi tutti - ha aggiunto - abbiamo visto la brutalità che Putin sta infliggendo all’Ucraina, invadendo un altro Paesi, cercando di sottomettere i suoi vicini”. “I nostri alleati europei - ha continuato - sono preparati a restare al nostro fianco, sanno che Putin continuerà ad andare avanti e attaccherà gli alleati Nato”.