Tensioni su fondi e armi, Zelensky annulla a sorpresa l’incontro con il Senato

Guerra Russia-Ucraina, Biden: "Il mancato sostegno a Kiev sarebbe folle"

L’ufficio della presidenza ucraina non ha chiarito perché il presidente Zelensky ha annullato ieri all’ultimo momento il briefing classificato che doveva fare al Senato degli Stati Uniti, per convincerlo a stanziare i soldi necessari a continuare la difesa dall’invasione russa. Il leader della maggioranza democratica che lo aveva invitato, Charles Schumer, si è limitato a riferire che "un problema improvviso gli ha impedito di partecipare".

“Il mancato sostegno all'Ucraina è assolutamente folle” ha detto - come riporta il New York Times citato dai media ucraini - Joe Biden. Il presidente americano ha aggiunto che il rifiuto di sostenere l'Ucraina è "contrario agli interessi degli Stati" Uniti e ha promesso che la sua amministrazione garantirà lo stanziamento dei fondi per Kiev. Anche il segretario al Tesoro Janet Yellen ha affermato ieri, durante un viaggio a Città del Messico, come riporta Reuters, che gli Stati Uniti sarebbero "responsabili della sconfitta dell'Ucraina" se il Congresso non riuscisse ad approvare l'ultima richiesta di finanziamenti miliardari dell'amministrazione Biden. Yellen ha detto ai giornalisti che il finanziamento, in particolare per il sostegno al bilancio del governo dell'Ucraina, è "assolutamente essenziale" e una precondizione per mantenere il flusso di sostegno del Fondo monetario internazionale verso l'Ucraina.

Guerra Russia-Ucraina, Zelensky parteciperà al G7 in videocollegamento

Il primo ministro giapponese Fumio Kishida terrà nel pomeriggio un vertice online del G7 al quale parteciperà anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Lo annunciato il portavoce del governo giapponese Hirokazu Matsuno. I leader del G7 - ha spiegato Tokyo - discuteranno di "questioni importanti che la comunità globale si trova ad affrontare", inclusa la situazione in Ucraina e in Medioriente

Guerra Russia-Ucraina, la diretta

Intanto la guerra è giunta al giorno 651: Le Forze di difesa ucraine hanno abbattuto la notte scorsa 41 droni kamikaze russi su un totale di 48 lanciati contro il Paese: lo ha reso noto l'Aeronautica militare di Kiev, come riporta Rbc-Ucraina. I russi hanno attaccato il territorio ucraino da due direzioni, ha precisato l'Aeronautica: dalla Crimea occupata e dalla regione russa di Kursk. L'attacco è stato respinto anche con l'aiuto di aerei da combattimento e sistemi missilistici terra-aria.