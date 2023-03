Latina, ennesimo grave incidente sul lavoro: due morti

Latina, tragedia sul posto del lavoro

Tragedia in un'azienda al confine tra Latina e Sermoneta: due operai sono morti a Sermoneta, in provincia di Latina, in una violenta esplosione avvenuta in una ditta specializzata in collaudi, certificazioni e imbottigliamento gas. Secondo le prime informazioni i due operai stavano svolgendo operazioni di ricarica di alcune bombole del gas. Sul posto i vigili del fuoco.