Latina, ritrovamento macabro: un fegato galleggiava in mare

Latina, ritrovamento macabro: vari organi e pezzi di carne in mare, accertamenti in corso

Preoccupazione a Foce Verde, localita' costiera del lido di Latina, per il macabro ritrovamento di alcuni organi e pezzi di carne in mare, nelle ultime 24 ore. Il primo intervento della guardia costiera e' avvenuto nella giornata di ieri in un lido della zona, quando un bagnante ha segnalato il ritrovamento di un fegato che galleggiava in acqua.

Oggi invece e' stata la volta di cio' che sembrerebbe essere un rene, scoperto da un bambino di una colonia, e di alcuni brandelli di carne rinvenuti da una donna all'interno di una conchiglia. Tutto il materiale organico e' stato sequestrato dai militari e sta venendo processato nel laboratorio di Tor Vergata a Roma, in attesa di accertare se la sua provenienza sia animale o umana.