Latte migliore, classifica completa. Ecco come e dove trovare il latte giusto

Latte migliore, la lista

Il latte è uno dei nutrimenti fondamentali nell'alimentazione dell'uomo fin dalla nascita, che garantisce una buona dose di proteine, sali minerali e vitamina E. Non solo, il latte è tra gli alimenti più consumati al mondo e devono esserci determinate condizioni per farlo produrre agli animali come ad esempio l'assenza di antibiotici per far fronte a infezioni come ad esempio la della mastite che può verificarsi nei periodi di asciutta. Il latte in una dieta sana e varia è un grande alleato per il nostro organismo e come per molti alimenti c'è latte e latte.

Latte: i paramentri per la ricerca e la classifica dei migliori

In commercio ci sono una vasta varietà di latte, alcuni possono essere contaminati da microparticelle indesiderate che finiscono nel latte a causa di pesticidi e farmaci utilizzati nelle aziende agricole. Le ricerche affidate all’Università Federico II di Napoli e a quella di Valencia si sono concentrate su 21 presenti sia nella grande distribuzione (GDO) che nei discount.

L'analisi effettuata ha rilevato i paramentri d'igiene, di sicurezza, della presenza di antibiotici e della qualità. I risultati hanno dimostrato nelle marche analizzate l’assenza di antibiotici e l’assenza di micotossine e cariche batteriche. Mentre per quanto riguarda i valori nutrizionali si evidenzia la mancanza di alcune sostanze quali la perossidasi e gli aminoacidi essenziali presenti nelle proteine. Più il latte è ricco di queste sostanze, migliore è la sua qualità.

Latte: la classifica delle marche migliori da compare al supermercato

In particolare il tipo di latte preso a campione è quello fresco, a lunga conservazione e senza lattosio. Dalla ricerca sono state escluse le aziende biologiche. Come riporta la rivista il Salvagente la classifica è dominata dal latte intero Arborea, che si contrddistinhue dagli altri per avere una qualità piuttosto alta e da un gusto unico, che lo rende perfetto anche per i più piccoli.

Al secondo posto c'è il marchio Mila senza lattosio, marchio prodotto solo in Alto Adige, e al terzo si posiziona Candia Gran latte prodotto in trattorie altamente selezionate. Scalino sotto al podio si posiziona Parmalat Bontà parzialmente scremato, prodotto con latte 100% italiano e subito dopo Granarolo latte intero UHT. Ci sono nella lista: Parmalat Zymil alta digeribilità magro UHT a lunga conservazione e privo di lattosio, e quindi perfetto anche per gli intolleranti. Seguono Selex alta qualità fresco, Sterilgalda latte parzialmente scremato e Todis Colle Maggio latte fresco. Infine tutti i marchi citati producono e distribuiscono il latte senza ingredienti potenzialmente nocivi per la salute.