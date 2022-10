Le calamite sul frigo sono pericolose, danneggiano gli elettrodomestici di ultima generazione. Lo studio

Tra i tanti souvenir che compriamo durante i viaggi ci sono le calamite da frigorifero, al rientro dalle vacanze sono tra quegli oggetti che ci ricordano i bei momenti passati, ma occhio: uno studio conferma che danneggiano il frigorifero.

Perché le calamite sono pericolose sul frigorifero?

I nuovi frigoriferi di ultima generazione dotati di touchscreen, possono funzionare male in presenza di calamite. I campi magnetostatici creati dai magneti che, a differenza di quelli elettromagnetici, non sono nocivi per la salute dell’uomo, ma con il tempo potrebbero essere fonte di disturbo per il buon funzionamento del frigorifero.

Per il cibo conservato all'interno non c’è da preoccuparsi, non interferiscono in alcun modo. In ogni caso è meglio trovare un nuovo posto alle calamite, gli esperti suggeriscono la porta d'ingresso, la cappa della cucina o una lavagna magnetica.