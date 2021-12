Lecce, coltellata alla schiena dal fratello. Uomo di 47 anni lotta per la vita

Lecce, caccia all'uomo. Il presunto aggressore è in fuga dalla polizia

Un uomo di 47 anni di Lecce lotta per la vita in ospedale dopo che nella tarda serata di ieri è stato accoltellato dal fratello. Le dinamiche dell'aggressione sono ancora tutte da chiarire e sarebbe scattata da parte delle forze dell'ordine una caccia all'uomo per rintracciare il presunto colpevole che ha fatto perdere le sue tracce dopo l'agguato. La vittima è stata subito soccorsa dal 118.

L'uomo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Vito Fazzi del capoluogo. Dalla prima ricostruzione effettuata dagli investigatori, il 47enne sarebbe stato accoltellato alla schiena, alla spalla e al torace, per cause in fase di accertamento. I sanitari parlano di condizioni "delicate". Intanto si cerca il fratello dell'uomo che dopo l'agguato è totalmente sparito, lasciando a terra l'uomo sanguinante e gravemente ferito.

LEGGI ANCHE

Morti non vaccinati, Codacons pronto a denunciare Draghi per procurato allarme

Pensioni aumenti dal 2022. C'è la cifra: ecco quanti soldi in più al mese