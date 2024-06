Lecce, ferisce gravemente l'ex fidanzata a coltellate: arrestato

Racale (Lecce), 22enne accoltella l'ex fidanzata nel giardino dei genitori. Lei è ricoverata in gravi condizioni mentre lui è stato arrestato per tentato omicidio

Ennesimo caso di violenza sulle donne. Questa volta è avvenuto a Racale, in provincia di Lecce, dove un giovane di 22 anni ha accoltellato l'ex fidanzata 21 enne, colpendola in più punti del corpo con due differenti lame. Il fatto è avvenuto nella notte scorsa nel giardino di casa dei genitori di lei.

La ragazza, soccorsa dai parenti, è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale di Gallipoli ma data la gravità delle ferite è stata poi trasferite all'ospedale di Tricase. L'aggressore è stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. L'ex fidanzato non avrebbe mai accettato la fine della relazione durata sei anni e terminata da circa un mese.