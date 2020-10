Lega, caso Siri: intercettazioni: "Sull'operazione abbiamo il 2%, sono 44 mln"

Emergono nuovi retroscena sulla vicenda Armando Siri, l'ex sottosegretario della Lega indagato per corruzione, insieme all'ex parlamentare Paolo Arata. La famosa cena del 20 settembre 2018 - si legge sul Fatto Quotidiano - tra Siri e Arata non è stata intercettata, le cimici che erano state attivate all'interno dell'abitazione erano state spente, in quanto Siri era parlamentare e non poteva essere intercettato. Ma agli atti della Dia ci sono quelle intercorse tra l'imprenitore Del Duca e Paolo Arata, in merito all'aeoroporto di Viterbo. Si tratta di un progetto mai realizzato, finito al centro di un’inchiesta dei pm di Roma.

Per i magistrati Siri “si attivava (...) - prosegue il Fatto - per ottenere un provvedimento normativo ad hoc” che finanziasse “anche in misura minima” “il progetto di completamente dell’aeroporto di Viterbo”e in cambio avrebbe ottenuto “la promessa di ingenti somme di denaro (...) e comunque la dazione di 8mila euro”. Accuse respinte da Siri e dagli altri indagati.

Nelle intercettazioni, Del Duca e Arata si preparano alla cena con Siri. Del Duca: "Sta cosa dell’aeroporto, - prosegue il Fatto - loro dicono: “Basta che la metti nella legge di Bilancio anche se non ci sono le coperture, mettiamo che i primi anni... poca roba e spostiamo in avanti le uscite”. Arata, risponde: Questo glielo dici tu, stasera questo glielo puoi dire, lui lo sa! "Sull’operazione c’abbiamo il 2%... sono 44 milioni di euro. A: E vabbè, questo non dirglielo però. DD:(...) Sono 2,2 miliardi di appalto. A: Non puoi promettergli troppo, perché poi non riusciamo a mantenere. C’è anche un’intercettazione - prosegue il Fatto - del 13 novembre 2018: Simone Rosati (ex dipendente Leonardo) parla per la prima volta della presunta mazzetta da 8mila euro e pare lamentarsi: “Gli abbiamo dato 8mila euro (...) per niente”. Poi aggiunge: “Tutti così sono è! (...) Ce n'è un altro dei 5 stelle sotto busta paga... uguale”.