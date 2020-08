Liguria, oltre al ponte il nulla. La Regione attende opere per 16,5 miliardi

Il nuovo ponte di Genova adesso è realtà. Ufficialmente inaugurato ieri con le più alte cariche dello Stato. Ma questa è l'unica opera sul territorio ligure finita e consegnata. Ne esistono molte altre - riporta La Stampa - messe in cantiere da anni ma mai realizzate. Ci sono almeno 16,5 miliardi di euro per le opere che potrebbero esser messe subito in cantiere, come denuncia lo studio appena presentato dalla Camera di Commercio di Genova al governo. Un fiume di denaro impantanato fra pastoie burocratiche, risse politiche, beghe di campanile e insipienze gestionali.

Ad esempio il terzo valico, l’alta velocità fra Genova e Milano. Se ne parla da decenni, nel frattempo l’alta velocità è diventata alta capacità. Il costruttore (è il terzo che ci prova) è lo stesso del Ponte: la Webuild della famiglia Salini. La nuova linea, spesa prevista 6,2 miliardi di euro, dovrebbe essere pronta fra il 2023 e il 2024. Si sviluppa complessivamente per 53 km, di cui 36 in galleria. Peccato, però, che una volta “bucati” i Giovi non troverà che la vecchia linea per Milano. È «previsto» il quadruplicamento della tratta fra Novi e Pavia. Se i cantieri aprissero domani, la fine dei lavori sarebbe nel 2030.

Sul fronte ferroviario - prosegue La Stampa - è ancora da sistemare il collegamento Genova-Ventimiglia-Nizza: a binario unico come ai tempi della Belle Epoque fra Finale e Andora. Bloccata dalle beghe fra i comuni rivieraschi (del tipo: dove fare la stazione), scandali e mancanza di fondi. L’ultimo progetto, approvato dal Cipe nel 2011, prevedeva un costo di 1,5 miliardi per 31,7 chilometri, per il 79% in galleria. Per ora si sta completando l’aggiornamento della progettazione definitiva. All’altro estremo della regione troviamo il raddoppio della ferrovia Pontremolese, fondamentale per spedire i container via ferro dalla Spezia a Parma e oltre. Per i 120 chilometri della linea il governo ha stanziato 200 milioni. E' ancora alle battute preliminari il progetto per la nuova diga foranea di Genova: la più grande opera portuale mai realizzata in negli ultimi decenni. Servono 1,1 miliardi.