Inchiesta Liguria, primo via libera per Toti: potrà incontrare esponenti politici

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti è stato autorizzato dal gip Paola Faggioni ad incontrare i politici rappresentanti della maggioranza. Toti è stato arrestato il 7 maggio scorso nell'ambito dell'inchiesta per corruzione e voto di scambio. Si trova attualmente ai domiciliari nella sua casa di Ameglia. Gli incontri avverranno in presenza e sono state autorizzate tutte le persone inserite nell’elenco presentato dal legale di Toti, Stefano Savi. L’unico parere negativo è stato dato per l’incontro con la sua portavoce, Jessica Nicolini.

Gli incontri autorizzati dal giudice non potranno durare più di tre ore e dovrebbero essere tre in tutto, in base alle "macro categorie" di politici indicate dal governatore.

Toti, tramite il suo legale Stefano Savi, aveva indicato alcuni componenti della sua giunta, i segretari dei partiti di maggioranza in consiglio regionale e i vertici del movimento nazionale (Noi moderati) di cui è ancora parte. E dunque: Alessandro Piana, presidente ad interim della Regione, Giacomo Giampedrone, assessore all'Ambiente, Marco Scajola, assessore all'Urbanistica, Edoardo Rixi, viceministro e coordinatore regionale della Lega, Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia, Matteo Rosso, deputato e coordinatore ligure di Fdi, Maurizio Lupi e Pino Bicchielli, rispettivamente leader e deputato di Noi Moderati. I colloqui dovranno essere in presenza.

Fuori dalla villa di Ameglia, dove il presidente è ai domiciliari, ci sarà la guardia di finanza a controllare. Non potraà partecipare la ex portavoce, e oggi in forza allo staff della Regione, Jessica Nicolini. Era stato chiesto il permesso anche per la giornalista, ma già la procura aveva dato parere contrario. Gli incontri inizieranno a partire dalla settimana prossima.