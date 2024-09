Liguria, Toti era intercettato da tre anni, giorno e notte. I suoi legali: "Metodi invasivi"

Liguria, Toti era nel mirino dei pm dal settembre 2021: tre anni di intercettazioni 24 ore su 24

Giovanni Toti, ex governatore della Liguria, era intercettato da ben tre anni 24 ore su 24. Per i suoi legali nei confronti del loro assistito l'accusa ha usato metodi invasivi. "In tre anni in cui è stata setacciata la vita di Toti non è mai stato trovato alcun passaggio di denaro illecito". Questo è uno dei punti su cui insiste la difesa dell'ex governatore nell'inchiesta che lo ha portato alle dimissioni da presidente della Regione Liguria. Non è mancata in questi mesi la sensazione, espressa dai suoi più stretti collaboratori, - in base a quanto riporta Il Giornale - di un certo accerchiamento giudiziario che ha voluto prendere di mira "il modo di fare politica" di Toti.

L'accusa è quella di essersi fatto corrompere dall'imprenditore Aldo Spinelli, che secondo i pm - riporta Il Giornale - avrebbe finanziato i comitati elettorali di Toti in cambio del rinnovo della concessione del Terminal Rinfuse. La prima intercettazione è del settembre 2021, cioè di tre anni fa, e registra Toti "in barca da Aldo", è finita su tutti i giornali. Per giorni si è detto erroneamente che il governatore in quel caso avrebbe usato cautela nell'utilizzo del cellulare, lasciandolo all'esterno dello yacht dell'imprenditore. Nessun atteggiamento elusivo, ha precisato più volte il legale, anzi. Quelle frasi sono state intercettate proprio perché lo portava sempre con sé. Da quella e altre conversazioni selezionate tra migliaia, secondo i magistrati emergerebbe un nesso tra le erogazioni liberali da 74mila euro di Spinelli, e l'interessamento del presidente alla pratica per il porto. Il processo inizierà a novembre.