Liliana Resinovich, news dalla procura: svolta vicina, suicidio e quel dna

Morte Liliana Resinovich, si fa strada l'ipotesi del suicidio

Il giallo sulla morte di Liliana Resinovich sembra vicino a una svolta e quelle tracce del suo dna trovate sul cordino del sacco con cui era avvolta sembrano aver mescolato le carte in tavola. Secondo quanto trapelato, infatti, gli inquirenti propendono per la tesi del suicidio ma non lasciano nulla di intentato e le analisi su quel campione di dna sono fondamentali.

A essere sottoposto a esame sarà anche il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, elemento importante da considerare. Scrive infatti la giurista e criminologa forense Anna Vagli su Fanpage che se gli inquirenti fossero certi che Liliana si sia suicidata non chiederebbero al marito di sottoporsi a quel tipo di esame.

Secondo la Vagli, quelle analisi irripetibili "potranno portare a tre risultati". Il primo è che il test di laboratorio si rivela "inconclusivo", ovvero con "l’impossibilità di compiere un’attività di comparazione tra il contributore noto (Sebastiano) e il contributore ignoto (soggetto sconosciuto a cui appartiene il Dna isolato)".

La seconda possibilità è che "il Dna isolato sul laccio non coincide con quello di Sebastiano e, quindi, lo esclude". La terza è che "il Dna isolato combacia con quello di Sebastiano", e la posizione dell'uomo potrebbe compromettersi molto. Di certo, l'esame in questione è irripetibile, quindi, spiega la Vagli su Fanpage, per legge "il nome di Sebastiano dovrà essere iscritto necessariamente nel registro degli indagati".

Intervistato da Affaritaliani.it, il criminologo Carmelo Lavorino si era già detto aperto all'ipotesi del suicidio, in seguito al quale poi qualcuno avrebbe potuto trasportare il cadavere in un "luogo simbolico" per poi farlo rinvenire. Anche se, metteva in guardia, "gli inquirenti hanno sempre l'abitudine di tentare di chiudere i casi difficili per suicidio". E quello di Liliana, purtroppo, è proprio un caso difficile.