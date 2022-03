Liliana Resinovich, procuratore Capo di Trieste: "Fiducioso su esiti indagine"

Liliana Resinovich, il procuratore Capo di Trieste si dice fiducioso sugli esiti delle indagini sulla morte della 63enne

Mentre non dovrebbe mancare ormai molto per gli esiti degli esami tossicologici, inizialmente il deposito era atteso per la seconda settimana di febbraio, poi è stato prorogato di 30 giorni, il procuratore Capo di Trieste, Antonio De Nicolo, a margine di un incontro, fa sapere: "Sono fiducioso" sugli esisti delle indagini sulla morte di Liliana Resinovich, "perché le forze in campo stanno facendo il massimo che si può fare"

Il procuratore, in riferimento all’attività investigativa della Squadra Mobile sulla donna scomparsa da Trieste il 14 dicembre e il cui cadavere è stato trovato il 5 gennaio nel parco dell’ex ospedale psichiatrico di San Giovanni, ha aggiunto: "Sono a contatto quotidiano con loro, so che ci sono dei piccoli progressi per capire tante cose, ma fino a quando il quadro non ci è chiaro abbiamo deciso di auto consegnarci al silenzio".

"Sul caso Resinovich - ha aggiunto - tutti parlano tranne noi che abbiamo scelto la via del silenzio. Il vero investigatore è la squadra mobile: dotata di veri investigatori deve lavorare con pazienza senza far trapelare nulla di quello che sta facendo. Molti altri fanno rumore noi no".

