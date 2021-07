Liliana Segre: "Paragonare i vaccini alla Shoah: cattivo gusto e ignoranza"

La senatrice a vita Liliana Segre è intervenuta nel dibattitto sul green pass obbligatorio e i paragoni delle nuove disposizioni alla Shoah, di cui è testimone. "Paragoni con la Shoah? E' follia, gesti in cui il cattivo gusto si incrocia con l'ignoranza" ha dichiarato la senatrice a Pagine ebraiche. "L'uso distorto della memoria è una vergogna che dura da tempo. Dopo aver visto l'adorato viso di Anna Frank usato allo stadio non mi stupisco più. Non dico che sono insensibile, ma mi è venuta una sorta di scorza". "Se uno vuole vedere il complottismo ovunque, beh resti a casa - aggiunge - non giri per le strade, non vada nel mondo, non danneggi gli altri, ma di solito chi fa quelle scelte non si preoccupa del prossimo".