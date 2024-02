Lite finisce in tragedia: uccide a fucilate il vicino di casa e poi si suicida

Tragedia a Brindisi, uccide a fucilate il vicino di casa e poi si suicida

Dopo la follia di Palermo, arriva un'ennesima tragedia. A Villa Castelli, in provincia di Brindisi, una lite tra vicini di casa è finita in tragedia. Un anziano di 81 anni, Carmelo Cantoro, ha ucciso un 53enne, Nicola Lacorte, e, dopo aver raggiunto un terreno in una zona di campagna, si è tolto la vita. L'arma usata è un fucile. L'omicidio-suicidio è avvenuto in contrada Montescotano. Alla base del gesto dell'81enne, secondoalcuni vicini di casa, ci sarebbero futili motivi. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco per la presenza in casa dell'anziano di alcune bombole di gas.