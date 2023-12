Lo psicologo è decisivo per il benessere scolastico

Regione Lombardia lancia "Scuola in ascolto" per il supporto psicologico e pedagogico direttamente nelle scuole

Nell'ambito dell'istruzione, dove il benessere emotivo degli studenti gioca un ruolo centrale nel processo di apprendimento, la figura dello psicologo emerge come un elemento indispensabile. Infatti, la presenza dello psicologo all'interno delle scuole svolge un ruolo fondamentale nel promuovere il benessere psicologico degli studenti e nel favorire un ambiente educativo sano e inclusivo.

Per questi motivi la Regione Lombardia ha recentemente lanciato un'iniziativa significativa chiamata "Scuola in ascolto", che mira a portare il supporto psicologico e pedagogico direttamente nelle istituzioni scolastiche. Questo programma coinvolgerà psicologi e pedagogisti in collaborazione con i Servizi territoriali e le Agenzie di Tutela della Salute (ATS), sottolineando l'importanza di considerare il benessere psicologico degli studenti a tutti i livelli.

L’obiettivo di questi sportelli, presenti da gennaio 2024 in alcuni istituti lombardi, sarà quello di identificare il bisogno di salute degli studenti e intercettare, prevenire e contrastare disturbi psicologici e del comportamento, individuando tempestivamente possibili situazioni psicopatologiche e agevolando la presa in carico da parte dei servizi socio-sanitari territoriali; ma anche di promuovere abilità e competenze negli alunni, potenziando l’inclusione e l’integrazione dei ragazzi con bisogni educativi speciali.

Questa iniziativa rappresenta un passo avanti nella promozione del benessere psicologico degli studenti. Coinvolgere i professionisti direttamente nelle scuole riflette la consapevolezza crescente dell'importanza di una prospettiva olistica nell'educazione. È un investimento nella formazione di individui non solo preparati accademicamente, ma anche consapevoli delle proprie emozioni, abilità sociali e orientati verso una crescita equilibrata. Sostenere il benessere psicologico degli studenti non solo migliora l'esperienza scolastica, ma ha anche impatti duraturi sulla loro vita futura.

Inoltre, ricordiamoci che sensibilizzare gli studenti su temi cruciali come la gestione dello stress, l'ansia e la pressione sociale è importante per la prevenzione di disturbi emotivi più gravi. La presenza attiva dello psicologo nella comunità scolastica non solo affronta il disagio già presente, ma mira a gettare le basi per una crescita e uno sviluppo armonici, preparando gli studenti a navigare con successo attraverso le sfide della giovinezza.

Guardando al futuro, è auspicabile un maggior riconoscimento dell'importanza dello psicologo scolastico, con investimenti adeguati nelle risorse necessarie per garantire un accesso diffuso a questo tipo di supporto. La consapevolezza dell'importanza del benessere emotivo nella formazione degli studenti è cruciale per creare comunità scolastiche solide e resilienti.

*Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia