Locomotore a fuoco, muore operaio in stazione a Sanremo

Incidente sul lavoro a Sanremo: muore operaio in un incendio nella stazione sotterranea

Ancora un incidente mortale sul lavoro. È accaduto all’interno della stazione ferroviaria di Sanremo, verso l’una di questa notte, martedì 11 ottobre, quando un operaio macchinista è morto all’interno dello scalo sotterraneo a causa di un guasto, con principio d'incendio, al locomotore del treno-cantiere di cui era alla guida.

L'uomo era dipendente di una ditta appaltatrice esterna a Rete Ferroviaria Italiana, impegnata in un cantiere notturno per la manutenzione della linea tra Taggia e Ventimiglia. Sul posto, insieme ai tecnici di RFI, sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118 ma, purtroppo, per l'operaio non c’è stato nulla da fare.

Treni bloccati tra Taggia e Bordighera

Il traffico dei treni è bloccato dall’ora in cui è avvenuto l’incidente, e i passeggeri che devono transitare da Sanremo sono costretti a scendere alle stazioni di Taggia e Bordighera, usufruendo del servizio sostitutivo di bus approntato da Trenitalia tra le due stazioni, in attesa della riattivazione della linea.

RFI ha espresso il proprio cordoglio per la vittima dell'incidente, le cui cause - si legge in una nota dell'azienda - sono oggetto di necessari approfondimenti.

Sull'accaduto si è espresso Luca Maestripieri, segretario generale Cisl Liguria: "La sicurezza sul lavoro è in peggioramento. Vogliamo affermare con forza, una volta di più, che non si può accettare nemmeno un incidente mortale nei nostri cantieri".