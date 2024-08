Long Covid, ecco come colpisce i bimbi piccoli e gli adolescenti

Long Covid, ecco come si manifesta nei bambini e negli adolescenti: dal mal di testa alla stanchezza, tutti i sintomi

Il Long Covid colpisce diffusamente sia i bambini piccoli che gli adolescenti, ma con sintomi tipici differenti. I bambini piccoli, ad esempio, hanno maggiori probabilità di segnalare mal di testa, mentre gli adolescenti tendono a sperimentare maggiormente scarsa energia e stanchezza. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni di uno studio condotto attraverso l'iniziativa Researching COVID to Enhance Recovery (RECOVER) e finanziato dai National Institutes of Health (NIH). I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Jama. RECOVER punta a comprendere, diagnosticare, trattare e prevenire il Long Covid. "La maggior parte delle ricerche che caratterizzano i sintomi del Long Covid si concentra sugli adulti, il che può portare alla percezione errata che il Long Covid nei bambini sia raro o che i loro sintomi siano come quelli degli adulti", afferma David Goff, direttore della Divisione di scienze cardiovascolari presso il National Heart, Lung, and Blood Institute dell'NIH. "Poichè i sintomi possono variare da bambino a bambino o presentarsi in modelli diversi, senza una corretta caratterizzazione dei sintomi nell'arco della vita, è difficile sapere come ottimizzare l'assistenza per i bambini e gli adolescenti colpiti", aggiunge.

Lo studio osservazionale ha incluso 3.860 bambini e adolescenti con una storia di infezione da Sars-CoV-2 in più di 60 siti negli Stati Uniti tra marzo 2022 e dicembre 2023. È stato incluso anche un gruppo di confronto di 1.516 bambini e adolescenti senza una storia di infezione da Sars-CoV-2 per stabilire se i sintomi prolungati di coloro che avevano contratto il Covid-19 fossero correlati al Sars-CoV-2 stesso o più ampiamente correlati agli effetti della pandemia. I caregiver hanno completato un sondaggio completo che indagava su circa 75 sintomi riguardanti tutti i principali apparati del corpo che sono verificati almeno 90 giorni dopo un'infezione iniziale da Sars-CoV-2 e che sono durati almeno un mese. Hanno anche completato un sondaggio chiedendo la loro percezione della salute generale del bambino, della salute fisica e della qualità della vita.

I ricercatori hanno quindi utilizzato una tecnica statistica comunemente utilizzata per identificare quali sintomi erano più adatti a differenziare i partecipanti che avevano e non avevano una storia di infezione da Sars-CoV-2. Ebbene, gli studiosi hanno identificato combinazioni di sintomi distinte per ogni fascia d'età che insieme hanno generato un research index per il Long Covid, che indica la probabile presenza della sindrome post-infezione. I ricercatori hanno identificato 18 sintomi prolungati che erano più comuni nei bambini in età scolare, tra cui mal di testa (57%), seguito da problemi di memoria o concentrazione (44%), difficoltà a dormire (44%) e mal di stomaco (43%). Altri sintomi comuni nei bambini in età scolare non inclusi nell'indice di ricerca includevano dolori al corpo, ai muscoli e alle articolazioni; stanchezza/sonnolenza diurna o scarsa energia; e sentirsi ansiosi. Negli adolescenti, 17 sintomi erano più comuni, tra cui stanchezza/sonnolenza diurna o bassa energia (80%); dolori al corpo, ai muscoli o alle articolazioni (60%); mal di testa (55%); e problemi di memoria o concentrazione (47%). Sentirsi ansiosi e avere difficoltà a dormire erano altri sintomi comunemente segnalati che non erano inclusi nell'indice di ricerca. "I sintomi che compongono il research index non sono gli unici sintomi che un bambino può avere e non sono i più gravi, ma sono i più predittivi nel determinare chi potrebbe avere il Long Covid", affermato Rachel Gross, professore associato nei dipartimenti di pediatria e salute della popolazione presso la New York University Grossman School of Medicine e autore principale dello studio. Quattordici sintomi si sovrapponevano tra i gruppi di età. Confrontando le ricerche precedenti sul Long Covid negli adulti, il nuovo studio ha scoperto che adulti e adolescenti avevano una maggiore sovrapposizione nei sintomi, come la perdita o il cambiamento dell'olfatto o del gusto. I ricercatori hanno trovato una minore sovrapposizione tra adulti e bambini in età scolare, sottolineando l'importanza della ricerca sul Long Covid basata sull'età.

Lo studio ha identificato research index separati per bambini in età scolare e adolescenti insieme a modelli di sintomi sovrapposti ma distinguibili in ciascun gruppo. Dei 751 bambini in età scolare che avevano il Covid-19, il 20% ha raggiunto la soglia del research index per il Long Covid. Dei 3.109 bambini adolescenti con una storia di infezione da Sars-CoV-2, il 14% ha raggiunto la soglia del research index, sebbene i ricercatori abbiano osservato che questi numeri non dovrebbero essere utilizzati come misure di incidenza nella popolazione generale, poiche' il loro studio potrebbe aver incluso più bambini con Long Covid rispetto alla popolazione complessiva. Gli scienziati sottolineano che il research index fornisce un quadro per esaminare i sintomi comuni a fini di ricerca, non necessariamente come guida per l'assistenza clinica, e sarà probabilmente perfezionato man mano che i ricercatori studieranno più bambini con e senza Long Covid. "Il nostro prossimo passo sarà studiare i bambini di età pari o inferiore ai 5 anni, cosi' da poter comprendere meglio il Long Covid nei più piccoli", conclude Gross.