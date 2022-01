Lotteria Italia 2022, ecco i 165 biglietti vincenti: premi per 16 milioni

Lotteria Italia estrazione 6 gennaio 2022, 165 biglietti vincenti: premi per 16 milioni di euro

Hai comprato un biglietto per la lotteria Italia con estrazione il 6 gennaio 2022? L'Agenzia delle Doganecomunica che ha stabilito di aver attribuito un totale di 165 premi per un importo complessivo di oltre 16 milioni e 806 mila euro. In questa edizione sono stati venduti circa 6,3 milioni di biglietti. I premi dei 165 biglietti vincenti saranno così distribuiti:

Lotteria Italia estrazione 6 gennaio 2022/ PREMI DI PRIMA CATEGORIA

Primo premio 5.000.000

Secondo premio 2.500.000

Terzo premio 2.000.000

Quarto premio 1.500.000

Quinto premio 1.000.000

Lotteria Italia estrazione 6 gennaio 2022/ PREMI DI SECONDA CATEGORIA N 10

Premi da 100.000

Lotteria Italia estrazione 6 gennaio 2022/ PREMI DI TERZA CATEGORIA N 150

Premi da 20.000

Ai rivenditori presso i quali sono stati acquistati i biglietti vincenti e' stato riservato un premio complessivo di 96.000 euro. L'elenco dei biglietti vincenti sara' disponibile sul sito adm.gov.it

Lotteria Italia estrazione 6 gennaio 2022/ SERIE E NUMERI DEI PRIMI 5 BIGLIETTI VINCENTI ESTRATTI DI PRIMA CATEGORIA

I BIGLIETTI VINCENTI

IL BIGLIETTO DA 5 MILIONI DI EURO: SERIE VINCENTE T018060 VEDNUTO A ROMA

IL BIGLIETTO DA 2,5 MILIONI DI EURO: SERIE VINCENTE P 297147 VENDUTO A FORMIGINE (MODENA)

IL BIGLIETTO DA 2 MILIONI DI EURO: SERIE VICENTE E 263508 VENDUTO A MAGLIANO SABINA (RIETI)

IL BIGLIETTO DA 1,5 MILIONI DI EURO: SERIE VICENTE N 330633 VENDUTO A ROMA

IL BIGLIETTO DA 1 MILIONE DI EURO: SERIE VICENTE D 137599 VENDUTO A TRAPANI

Lotteria Italia estrazione 6 gennaio 2022, come incassare biglietti vincenti e premi

Se ho in mano un biglietto vincente come si fa a incassare i premi? Il biglietto vincente deve essere presentato integro ed in originale - non valgono le copie anche se autenticate - presso uno sportello di Banca Intesa Sanpaolo oppure presso l'Ufficio Premi di ''Lotterie Nazionali s.r.l.'' - viale del Campo Boario, 56/D - 00153 Roma. Il biglietto può anche essere spedito al suddetto Ufficio, a mezzo di raccomandata A/R, indicando le generalità, l'indirizzo del richiedente e la modalità di pagamento richiesta (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

Lotteria Italia estrazione 6 gennaio 2022, quando richiedere i premi dei biglietti vincenti

I premi devono essere richiesti entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella G.U. del bollettino ufficiale dell'estrazione. Solitamente la scadenza è nella prima metà di luglio.

Lotteria Italia estrazione 6 gennaio 2022, un po' di storia

La prima lotteria ufficiale italiana si svolse a Tripoli in Libia, all'epoca sotto la dominazione italiana, nel 1933 e venne abbinata al Gran Premio di tripli di automobilismo. Per la cronaca vinse Achille Varzi, alla guida di una Bugatti, che precedette sul traguardo Tazio Nuvolari su una Alfa Romeo. La prima edizione della lotteria nazionale italiana (1933) abbinata al Gran Premio di automobilismo di Tripoli.